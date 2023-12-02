Суботня програма 16-го туру УПЛ складається з трьох матчів. На 15:00 запланований початок поєдинок Кривбас – Олександрія, пише 24 Канал.
До теми Дніпро-1 в лідерах, Динамо і Верес оживають: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після першого кола
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Господарі поля в минулому турі мінімально обіграли Минай (1:0) та вийшли на друге місце. У 15 поєдинках Кривбас здобув 30 очок.
Один з конкурентів криворіжців житомирське Полісся зіграло внічию з Вересом (1:1). Тож перемога в поєдинку проти Олександрії матиме велике турнірне значення для команди Юрія Вернидуба. Зазначимо, що в суботу зіграє Дніпро-1, який на три бали випереджає Кривбас.
Олександрія Руслана Ротаня стала одним з розчарувань першого кола чемпіонату УПЛ. У минулому турі "містяни" повинні були грати проти київської Оболоні. Проте через негоду матч перенесли на невизначений термін.
В активі Олександрії 13 очок у 14 матчах. Команда Ротаня знаходиться в небезпечній зоні перехідних матчів. Щоб піти в гарному настрої на зимову перерву, "жовто-чорні" зобов'язані вигравати у двох останніх поєдинках 2023 року.
Кривбас – Олександрія: онлайн-трансляція