Сборная Украины все ближе: сын Шевченко дебютировал за "молодежку" Уотфорда

23 декабря 2023, 13:48
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Инстаграмм Кристиана Шевченко

Сын Андрея Шевченко решил продолжить дело отца и стать профессиональным футболистом. В канун рождественских праздников Кристиан впервые появился на поле в составе команды Уотфорд U-21.

В четверг, 21 декабря, состоялся матч второго раунда Hertfordshire Senior Cup между командами Тринг Атлетик и Уотфорд U-21. Молодежная команда "шершней" на выезде разгромила своих соперников со счетом 4:1.

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В составе гостей на 75-й минуте поединка дебютировал Кристиан Шевченко – второй сын легенды украинского футбола. Этим радостным событием 17-летний футболист поделился в своем инстаграмме.

Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастливый дебютировать в команде U-21,
– написал Шевченко-младший.

Кристиан Шевченко дебютировал за "молодежку" Уотфорда / instagram.com/kristianms7

Кристиан Шевченко строит футбольную карьеру

  • Напомним, что Кристиан Шевченко раньше занимался футболом в академии Челси. Однако "пенсионеры" решили не подписывать контракт с сыном своего бывшего футболиста.
  • В марте 2023 года Кристиан присоединился к Уотфорду.
  • Летом этого года Шевченко-младший подписал свой первый профессиональный контракт в карьере.
  • В настоящее время 17-летний форвард преимущественно выступает за Уотфорд U-18.
  • В его профиле на официальном сайте "шершней" отмечается, что у него три гражданства: Англия/США/Украина.
  • Вполне возможно, что вскоре тренеры юношеской сборной Украины обратят внимание на сына обладателя "Золотого мяча" 2004 года.
  • Добавим, что взрослая команда Уотфорд выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. После 22 сыгранных матчей "шершни" набрали 31 очко и занимают 10 место.
Автор: Сергій Шаховець