Сборная Украины все ближе: сын Шевченко дебютировал за "молодежку" Уотфорда

Сын Андрея Шевченко решил продолжить дело отца и стать профессиональным футболистом. В канун рождественских праздников Кристиан впервые появился на поле в составе команды Уотфорд U-21.

В четверг, 21 декабря, состоялся матч второго раунда Hertfordshire Senior Cup между командами Тринг Атлетик и Уотфорд U-21. Молодежная команда "шершней" на выезде разгромила своих соперников со счетом 4:1.

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В составе гостей на 75-й минуте поединка дебютировал Кристиан Шевченко – второй сын легенды украинского футбола. Этим радостным событием 17-летний футболист поделился в своем инстаграмме.

Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастливый дебютировать в команде U-21,

– написал Шевченко-младший.

Кристиан Шевченко дебютировал за "молодежку" Уотфорда / instagram.com/kristianms7

Кристиан Шевченко строит футбольную карьеру