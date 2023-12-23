У четвер, 21 грудня, відбувся матч другого раунду Hertfordshire Senior Cup між командами Трінг Атлетик та Вотфорд U-21. Молодіжна команда "шершнів" на виїзді розгромила своїх суперників з рахунком 4:1.

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У складі гостей на 75-й хвилині поєдинку дебютував Крістіан Шевченко – другий син легенди українського футболу. Цією радісною подією 17-річний футболіст поділився у своєму інстаграмі.

Завершую цей рік на хорошій ноті. Щасливий дебютувати в команді U-21,

– написав Шевченко-молодший.

Крістіан Шевченко дебютував за "молодіжку" Вотфорду / instagram.com/kristianms7

Крістіан Шевченко будує футбольну кар'єру