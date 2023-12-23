У четвер, 21 грудня, відбувся матч другого раунду Hertfordshire Senior Cup між командами Трінг Атлетик та Вотфорд U-21. Молодіжна команда "шершнів" на виїзді розгромила своїх суперників з рахунком 4:1.
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У складі гостей на 75-й хвилині поєдинку дебютував Крістіан Шевченко – другий син легенди українського футболу. Цією радісною подією 17-річний футболіст поділився у своєму інстаграмі.
Завершую цей рік на хорошій ноті. Щасливий дебютувати в команді U-21,
– написав Шевченко-молодший.
Крістіан Шевченко дебютував за "молодіжку" Вотфорду / instagram.com/kristianms7
Крістіан Шевченко будує футбольну кар'єру
- Нагадаємо, що Крістіан Шевченко раніше займався футболом в академії Челсі. Проте "пенсіонери" вирішили не підписувати контракт із сином свого колишнього футболіста.
- У березні 2023 року Крістіан приєднався до Вотфорда.
- Влітку цього року Шевченко-молодший підписав свій перший професійний контракт у кар'єрі.
- Наразі 17-річний форвард переважно виступає за Вотфорд U-18.
- У його профілі на офіційному сайті "шершнів" зазначається, що він має три громадянства: Англія/США/Україна.
- Цілком можливо, що незабаром тренери юнацької збірної України звернуть увагу на сина володаря "Золотого м'яча" 2004.
- Додамо, що доросла команда Вотфорд виступає в Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. Після 22 зіграних матчів "шершні" набрали 31 очко та займають 10 місце.