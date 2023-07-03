Младший сын Андрея Шевченко решил пойти по пути отца. 16-летний парень подписал первый контракт с профессиональным клубом.

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Радостным событием Кристиан поделился в своем Instagram. На фотографии Шевченко-младший подписывает контракт в компании своего отца, матери и старшего брата Джордана.

С радостью подписал контракт с Уотфордом. Тяжелая работа продолжается,

– написал Кристиан.

Кристиан Шевченко подписал контракт с Уотфордом / instagram.com/kristianms7

Кристиан Шевченко на старте карьеры

Напомним, что Кристиан – второй сын Андрея Шевченко. Футболом начал заниматься в Академии Челси. Однако "синие" решили не подписывать с ним контракт. Сообщалось, будто Кристиан в декабре 2022 года перебрался в академию Тоттенхэма. Однако сам юноша в мае поделился фотографиями с матча, в котором он отличился голом в форме Уотфорда.

Шевченко-младший уже забивал за Уотфорд / instagram.com/kristianms7

Очевидно, что "шершни" увидели перспективу в 16-летнем футболисте и предложили подписать первый профессиональный контракт. Скорее всего, Шевченко-младший будет играть за одну из юношеских команд Уотфорда.

Сообщалось, что у сыновей Шевченко двойное гражданство. Поэтому в перспективе Кристиан может выбрать сборную Украину, если его игровые качества будут отвечать требованиям тренера.