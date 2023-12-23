В четверг, 21 декабря, состоялся матч второго раунда Hertfordshire Senior Cup между командами Тринг Атлетик и Уотфорд U-21. Молодежная команда "шершней" на выезде разгромила своих соперников со счетом 4:1.
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В составе гостей на 75-й минуте поединка дебютировал Кристиан Шевченко – второй сын легенды украинского футбола. Этим радостным событием 17-летний футболист поделился в своем инстаграмме.
Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастливый дебютировать в команде U-21,
– написал Шевченко-младший.
Кристиан Шевченко дебютировал за "молодежку" Уотфорда / instagram.com/kristianms7
Кристиан Шевченко строит футбольную карьеру
- Напомним, что Кристиан Шевченко раньше занимался футболом в академии Челси. Однако "пенсионеры" решили не подписывать контракт с сыном своего бывшего футболиста.
- В марте 2023 года Кристиан присоединился к Уотфорду.
- Летом этого года Шевченко-младший подписал свой первый профессиональный контракт в карьере.
- В настоящее время 17-летний форвард преимущественно выступает за Уотфорд U-18.
- В его профиле на официальном сайте "шершней" отмечается, что у него три гражданства: Англия/США/Украина.
- Вполне возможно, что вскоре тренеры юношеской сборной Украины обратят внимание на сына обладателя "Золотого мяча" 2004 года.
- Добавим, что взрослая команда Уотфорд выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. После 22 сыгранных матчей "шершни" набрали 31 очко и занимают 10 место.