Неожиданное решение Бенфики
По информации издания, "орлы" уже выставили нападающего сборной Украины на трансферный рынок. Бенфика хочет выручить за трансфер Романа Яремчука не менее 17 миллионов евро.
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Португальцы хотят вернуть в бюджет клуба деньги, которые они потратили на переход украинца. Скорее всего, что следующей остановкой Яремчука станет английский чемпионат. Роман может стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне.
Бенфика осталась недовольна игрой Романа, поэтому хочет продать его в другую команду.
Карьера Яремчука в Бенфике
- Роман Яремчук пришел в португальский клуб в июле 2021 года.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
- Его соглашение с Бенфикой рассчитано до 30 июня 2026-го.