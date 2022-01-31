Неожиданное решение Бенфики

По информации издания, "орлы" уже выставили нападающего сборной Украины на трансферный рынок. Бенфика хочет выручить за трансфер Романа Яремчука не менее 17 миллионов евро.

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Португальцы хотят вернуть в бюджет клуба деньги, которые они потратили на переход украинца. Скорее всего, что следующей остановкой Яремчука станет английский чемпионат. Роман может стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне.

Бенфика осталась недовольна игрой Романа, поэтому хочет продать его в другую команду.

Интересно. По данным Transfermarkt, стоимость Яремчука составляет 17,5 миллиона евро.

Карьера Яремчука в Бенфике