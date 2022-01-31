Неожиданное решение Бенфики

По информации издания, "орлы" уже выставили нападающего сборной Украины на трансферный рынок. Бенфика хочет выручить за трансфер Романа Яремчука не менее 17 миллионов евро.

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Португальцы хотят вернуть в бюджет клуба деньги, которые они потратили на переход украинца. Скорее всего, что следующей остановкой Яремчука станет английский чемпионат. Роман может стать одноклубником Виталия Миколенко в Эвертоне.

Бенфика осталась недовольна игрой Романа, поэтому хочет продать его в другую команду.

Карьера Яремчука в Бенфике

  • Роман Яремчук пришел в португальский клуб в июле 2021 года.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
  • Его соглашение с Бенфикой рассчитано до 30 июня 2026-го.