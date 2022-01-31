Повернення в Англію

Угода між атакувальним півзахисником та англійським клубом підписана до кінця сезону-2021/2022, але з правом пролонгації контракту ще на два сезони. Брентфорд стане першою командою Крістіана Еріксена після зупинки серця на Євро-2020.

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Ще раніше повідомлялось, що АПЛ стане наступною лігою у кар'єрі футболіста. Однак лише 31 січня про це офіційно повідомив Брентфорд.

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Новий клуб Еріксена після 23-х поєдинків посідає лише 14-те місце у таблиці АПЛ. Брентфорд здобув 23 очки.

Новий виклик Еріксена