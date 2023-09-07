"Мы делили сцену 15 лет, соперничеству конец": Роналду объявил финал эпохальной дуэли с Месси
Источник:SapoDeSporto
Криштиану Роналду и Лионель Месси не украшают своей игрой европейский футбол. Легендарные исполнители радуют болельщиков уже на других материках.
Криштиану Роналду заявил о завершении его соперничества с Лионелем Месси. Ушла целая эпоха, длившаяся 15 лет.
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Невозможно представить футбол без них
Португальский нападающий высказался об отношении к аргентинцу, а также оценил их легендарное противостояние, ставшее чуть ли не главным украшением футбола всех времен. Роналду отметил, что теперь он и Месси не соперник, а просто коллеги, которые внесли огромный вклад в развитие футбола, а также пытаются сделать это за пределами Европы.Стоит отметить. Факт финала противостояния между португальцем и аргентинцем также может подтвердить список претендентов на победу в номинации "Золотой мяч". Самым интересным стало то, что в списке главных кандидатов места не нашлось Криштиану Роналду.
Кому нравится Месси, тот ненавидит Роналду, а кому нравится Роналду, тот ненавидит Месси? Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество уже завершилось. Было хорошо, зрителям понравилось. Если вам импонирует Криштиану Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они сменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Месси идет своей дорогой, я – своей. С того, что я видел, у него все хорошо. Мы должны продолжать оставлять свой след в футболе, а в соперничестве я не вижу смысла. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, не могу сказать друзьями, но уважающими друг друга коллегами,
– сказал Роналду.
Португалец и аргентинец за пределами Европы
- Роналду перебрался в Аль-Насру в январе 2023 года после скандального расторжения контракта с МЮ. Португалец стал одним из первых звездных игроков, перешедших в Саудовскую Аравию, а также, возможно, и тем, кто открыл игроку путь на Ближний Восток, по его словам. Все потому, что в азиатский чемпионат впоследствии действительно переехало немало звезд (Карим Бензема, Неймар и другие). Роналду успел сыграть за Принцев Неджда 24 матча, а которых забил 20 голов и отдал 7 ассистов. Недавно Криштиану, который любит поскандалить в Саудовской Аравии, выиграл свой первый трофей с Аль-Насром, а именно арабскую Лигу чемпионов.
- Лионель Месси, в свою очередь, покинул Европу несколько позже, а именно в июле 2023 года. Интересно, что противостояние легенд могло продолжиться и в Саудовской Аравии, поскольку тамошний Аль-Хиляль активно работал над трансфером аргентинца. предлагая ему космическую зарплату, но вот Месси предпочел США, а именно Интер из Майами. Лионель также перетянул несколько звездных исполнителей, а именно Серхио Бускетса и Жорди Альбу, которые начали поднимать "цапель" с низов. За американский клуб Месси успел отыграть 11 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистам, а также получил дебютный для Интера трофей, а точнее Кубок лег.