Криштиану Роналду заявил о завершении его соперничества с Лионелем Месси. Ушла целая эпоха, длившаяся 15 лет.

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Невозможно представить футбол без них

Португальский нападающий высказался об отношении к аргентинцу, а также оценил их легендарное противостояние, ставшее чуть ли не главным украшением футбола всех времен. Роналду отметил, что теперь он и Месси не соперник, а просто коллеги, которые внесли огромный вклад в развитие футбола, а также пытаются сделать это за пределами Европы.

Стоит отметить. Факт финала противостояния между португальцем и аргентинцем также может подтвердить список претендентов на победу в номинации "Золотой мяч". Самым интересным стало то, что в списке главных кандидатов места не нашлось Криштиану Роналду.

Кому нравится Месси, тот ненавидит Роналду, а кому нравится Роналду, тот ненавидит Месси? Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество уже завершилось. Было хорошо, зрителям понравилось. Если вам импонирует Криштиану Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они сменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Месси идет своей дорогой, я – своей. С того, что я видел, у него все хорошо. Мы должны продолжать оставлять свой след в футболе, а в соперничестве я не вижу смысла. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, не могу сказать друзьями, но уважающими друг друга коллегами,

– сказал Роналду.

Португалец и аргентинец за пределами Европы