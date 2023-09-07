Кріштіану Роналду заявив про завершення його суперництва із Ліонелем Мессі. Відійшла ціла епоха, котра тривала 15 років.
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Неможливо уявити футбол без них
Португальський нападник висловився про ставлення до аргентинця, а також оцінив їхнє легендарне протистояння, яке стало ледь не головною прикрасою футболу усіх часів. Роналду зазначив, що тепер він та Мессі не є суперника, а просто колеги, які зробили величезний внесок у розвиток футболу, а також намагаються зробити це за межами Європи.
Кому подобається Мессі, той ненавидить Роналду, а кому подобається Роналду, той ненавидить Мессі? Ненависть? Я не бачу таких речей, суперництво вже завершилося. Було добре, глядачам сподобалося. Якщо вам імпонує Кріштіану Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обоє дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Мессі йде своєю дорогою, я – своєю. З того, що я бачив, у нього все добре. Ми повинні продовжувати залишати свій слід у футболі, а в суперництві я не бачу сенсу. Я вже казав, ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, не можу сказати друзями, але колегами, які поважають один одного,
– сказав Роналду.
Португалець та аргентинець за межами Європи
- Роналду перебрався до Аль-Насру в січні 2023-го року після скандального розірвання контракту із МЮ. Португалець став одним із перших зіркових гравців, які перейшли до Саудівської Аравії, а також, можливо, й тим, хто відкрив гравця шлях на Близький Схід, за його словами. Все через те, що до азійського чемпіонату згодом й справді переїхало чимало зірок (Карім Бензема, Неймар та інші). Роналду встиг зіграти за “Принців Неджда” 24 матчі, а яких забив 20 голів та віддав 7 асистів. Нещодавно Кріштіану, котрий любить поскандалити в Саудівській Аравії, виграв свій перший трофей із Аль-Насром, а саме арабську Лігу чемпіонів.
- Ліонель Мессі, у свою чергу, покинув Європу дещо пізніше, а саме в липні 2023-го. Цікаво, що протистояння легенд могло продовжитись і у Саудівській Аравії, оскільки тамтешній Аль-Хіляль активно працював над трансфером аргентинця, пропонуючи йому космічну зарплатню, та от Мессі віддав перевагу США, а саме Інтеру з Маямі. Ліонель також перетягнув за собою декілька зіркових виконавців, а саме Серхіо Бускетса та Жорді Альбу, які почали підіймати “чапель” з низів. За американський клуб Мессі встиг відіграти 11 матчів, в яких забив 11 голів та віддав 5 асистів, а також здобув дебютний для Інтеру трофей, а точніше Кубок ліг.