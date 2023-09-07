Кріштіану Роналду заявив про завершення його суперництва із Ліонелем Мессі. Відійшла ціла епоха, котра тривала 15 років.

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Неможливо уявити футбол без них

Португальський нападник висловився про ставлення до аргентинця, а також оцінив їхнє легендарне протистояння, яке стало ледь не головною прикрасою футболу усіх часів. Роналду зазначив, що тепер він та Мессі не є суперника, а просто колеги, які зробили величезний внесок у розвиток футболу, а також намагаються зробити це за межами Європи.

Варто відзначити. Факт фіналу протистояння між португальцем та аргентинцем також може підтвердити список претендентів на перемогу у номінації “Золотий м’яч”. Найцікавішим стало те, що у переліку головних кандидатів місця не знайшлося Кріштіану Роналду.

Кому подобається Мессі, той ненавидить Роналду, а кому подобається Роналду, той ненавидить Мессі? Ненависть? Я не бачу таких речей, суперництво вже завершилося. Було добре, глядачам сподобалося. Якщо вам імпонує Кріштіану Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обоє дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Мессі йде своєю дорогою, я – своєю. З того, що я бачив, у нього все добре. Ми повинні продовжувати залишати свій слід у футболі, а в суперництві я не бачу сенсу. Я вже казав, ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, не можу сказати друзями, але колегами, які поважають один одного,

– сказав Роналду.

Португалець та аргентинець за межами Європи