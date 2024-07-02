В понедельник, 1 июля, Португалия по результатам серии послематчевых пенальти победила сборную Словении. В этом матче Криштиану Роналду, во время экстратайма, не смог реализовать 11-метровый удар.

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Евро-2024 последнее в карьере Роналду

Игрок сборной Португалии объявил, что нынешний чемпионат Европы по футболу станет для него последним.

Конечно, это мое последнее Евро. Но это меня не это задевает, а двигает мной вперед. Извинения после забитого послематчевого пенальти? Мне было жаль болельщиков. Всегда буду выкладываться ради футболки сборной, безотносительно, или буду скучать по этому. И буду делать это всю свою жизнь. Надо взять на себя ответственность,

– заявил Криштиану Роналду.

Отметим, что в четвертьфинале Португалия будет противостоять сборной Франции. Матч состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.