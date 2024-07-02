Португалия продолжает свой путь на Евро-2024. Команда Роберто Мартинеса в серии пенальти прошла Словению и оформила выход в четвертьфинал, пишет 24 Канал.

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Роналду мог подвести сборную

Особенно эта встреча запомнилась драмой от Криштиану Роналду. Звездный форвард не реализовал несколько возможностей в основное время, а в экстра-тайме имел все шансы стать героем матча.

На 104 минуте португальцы заработали пенальти, но Роналду не смог вывести свою сборную вперед. Удар Криштиану в правый от себя угол в ярком прыжке парировал Облак.

Этот момент сильно расстроил форварда Аль-Насра. После завершения основного времени Криштиану даже расплакался, из-за чего его начал утешать партнер по команде Диогу Далот.

Компенсация от Криштиану

К счастью для Роналду, ему удалось исправиться в серии пенальти. Футболист реализовал первый же удар Португалии и публично извинился перед фанатами за промах во время игры.

Как Роналду промазал с пенальти и извинялся перед фанатами:

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В конце концов для подопечных Мартинеса все завершилось успешно. Словения не смогла реализовать ни один из пенальти из-за невероятной игры Диогу Кошты, который отразил выстрелы от Иличича, Балковеца и Вербича.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Португалии сойдется со сборной Франции. Встреча состоится в пятницу, 5 июля, в Гамбурге. Начало – в 22:00 по киевскому времени.