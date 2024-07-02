У понеділок, 1 липня, Португалія за результатами серії післяматчевих пенальті перемогла збірну Словенії. У цьому матчі Кріштіану Роналду, під час екстратайму, не зміг реалізувати 11-метровий удар.

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Євро-2024 останнє в кар'єрі Роналду

Гравець збірної Португалію оголосив, що цьогорічний чемпіонат Європи з футболу стане для нього останнім.

Звісно, це моє останнє Євро. Але це мене не це зачіпає, а рухає мною вперед. Вибачення після забитого післяматчевого пенальті? Мені було шкода вболівальників. Завжди викладатимуся заради футболки збірної, безвідносно, чи сумуватиму за цим. І робитиму це все своє життя. Треба взяти на себе відповідальність,

– заявив Кріштіану Роналду.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Португалія протистоятиме збірній Франції. Матч відбудеться 5 липня о 22:00 за київським часом.