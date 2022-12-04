Снова взялся за свое: в сборной Португалии на ЧМ-2022 может вспыхнуть конфликт из-за Роналду

Криштиану Роналду продолжает портить атмосферу, но уже не в Манчестер Юнайтед, а в сборной Португалии. Капитан национальной команды вечно недоволен работой наставников.

Недавно 37-летний форвард расторг контракт с Манчестер Юнайтед по обоюдному согласию. Роналду был доволен работой главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Гага. После ухода из МЮ Криштиану опрокинулся на сборную Португалии.

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Продолжает критиковать работу тренеров

СМИ сообщает, что Роналду не нравится тот факт, что наставник национальной команды Фернанду Сантуш постоянно меняет его во втором тайме. Криштиану хочет как можно больше помогать команде на футбольном поле и доигрывать матчи до финального свистка.

Федерация футбола Португалии делает все, чтобы не допустить конфликта в сборной, которая окажет влияние на атмосферу в коллективе. Такой момент положительно не повлияет на игру Португалии на чемпионате мира-2022.

Интересно, что по приезду в сборную в Роналду была холодная встреча с уже эксодноклубником по МЮ Бруном Фернандешем. Однако оба развеяли слухи о конфликте после скандального интервью Криштиану о "красных дьяволах", желающих выжить его из команды.

Как Португалия из Роналду пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022

В стартовом туре группового раунда ЧМ-2022 Португалия вырвала победу у Ганы 3:2.

В следующем матче Роналду и компания уверенно обыграли Уругвай 2:0.

В последнем третьем туре португальская сборная неожиданно проиграла Южной Корее 2:1 и позволила сопернику пройти в плей-офф Мундиаля в Катаре.

В 1/8 финала Португалия встретится со Швейцарией. Начало встречи 6 декабря в 21.00.

Роналду принял участие во всех трех матчах группового раунда Мундиаля в Катаре. В общей сложности провел на поле 235 минут. За сыгранное время Криштиану забил всего один гол. Это было в поединке против Ганы.