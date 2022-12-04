Нещодавно 37-річний форвард розірвав контракт із Манчестер Юнайтед за обопільною згодою. Роналду був задоволений роботою головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага. Після відходу з МЮ Кріштіану перекинувся на збірну Португалії.

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Продовжує критикувати роботу тренерів

ЗМІ повідомляє, що Роналду не подобається той факт, що наставник національної команди Фернанду Сантуш постійно змінює його у другому таймі. Кріштіану хоче якомога більше допомагати команді на футбольному полі та догравати матчі до фінального свистка.

Федерація футболу Португалії робить усе, щоб не допустити конфлікту у збірній, яка вплине на атмосферу у колективі. Такий момент аж ніяк позитивно не вплине на гру Португалії на чемпіонаті світу-2022.

Цікаво, що по приїзду у збірну у Роналду була холодна зустріч із вже ексодноклубником по МЮ Бруну Фернандешем. Однак обидва розвіяли чутки про конфлікт після скандального інтерв'ю Кріштіану про "червоних дияволів", які хочуть вижити його з команди.

До слова. Роналду взяв участь в усіх трьох матчах групового раунду Мундіалю у Катарі. Загалом провів на полі 235 хвилин. За зіграний час Кріштіану забив лише один гол. Було це у поєдинку проти Гани.

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