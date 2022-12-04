В преддверии поединка по расположению сборной Бразилии прозвучала радостная новость. В тренировочный процесс команды вернулся Неймар.
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Большое возвращение
Звездный футболист может сыграть против Южной Кореи Об этом сообщил главный тренер команды Тите на предматчевой пресс-конференции. Участие в игре будет зависеть от самочувствия левого вингера и его работы на тренировке.
Да. Неймар примет участие в тренировке, и если он будет тренироваться на должном уровне, то сыграет,
– сказал тренер Бразилии.
Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре Неймар провел всего 80 минут и был заменен. 30-летний футболист получил травму в матче против Сербии. После чего наблюдал за игрой Бразилии на Мундиале с трибун.
Это мощное усиление перед первой игрой в плей-офф ЧМ-2022.
Как команды пробились в плей-офф Мундиаля в Катаре
- Бразилия окончила групповой раунд на первом месте. За три тура подопечные Тите получили 6 очков, дважды победили и потерпели одно поражение от Камеруна (1:0).
- Южная Корея пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022 со второй позиции, уступив только Португалии – 4 балла в 3-х поединках.