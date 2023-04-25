Жизнь ничему не научила: Роналду поругался с новым тренерским штабом Аль-Насра

Криштиану Роналду продолжает демонстрировать свои выходки в Саудовской Аравии. Теперь звездному португальцу не нравится уже новый тренерский штаб.

У Аль-Насра есть все шансы остаться без титулов в текущем сезоне. Клуб Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии от Аль-Вехды (0:1), которая идет в зоне вылета в чемпионате.

Может быть интересным Хаос в Лондоне: Тоттенхэм второй раз за сезон уволил тренера, он проработал меньше месяца

Стоит спуститься на землю

Аль-Наср после того, как вылетел из Суперкубка страны, теперь уступил и Кубку Саудовской Аравии. Примечательно, что результат показался сенсационным, поскольку соперник Роналду Аль-Вехда идет на последних местах чемпионата страны. К тому же, Аль-Наср имел ряд моментов, чтобы изменить ход матча, однако "рыцари Неджда" не смогли одержать верх над не именитым соперником.

По тому расписанию Криштиану снова вернулся к старому – португалец начал наезжать на тренерский штаб во главе с Динко Еличичем, который уже обновился после недавно спора Роналду с освобожденным коучем Руди Гарсией. Португальская звезда идя с поля в раздевалку, что-то весьма раздраженно и эмоционально выражал в адрес тренеров, что, конечно же, положительно на результат команды не повлияет.

Роналду может выиграть хотя бы чемпионат Саудовской Аравии, однако Аль-Наср идет на втором месте, отставая от лидера турнира на 3 балла. С таким отношением португалец высот в Азии добьется еще не скоро, а время истекает.

Видео спора Роналду с тренерским штабом:

Криштиану в Саудовской Аравии