Лондонский Тоттенхэм проводит провальный сезон 2022–2023. "Шпоры" не смогли в 1/8 финала Лиги чемпионов пройти Милан, а в чемпионате почти упустили шансы на топ-четверку.

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В конце марта боссы клуба уволили Антонио Конте. Исполняющим обязанности наставника Тоттенхэма стал Кристиан Стеллини, являвшийся ассистентом итальянца. Правда, специалист проработал всего четыре игры.

Второе увольнение за сезон

Президент "шпор" Даниэль Леви объявил об увольнении Стеллини и его тренерского штаба. Последней каплей для руководства стала позорное поражение от Ньюкасла в прошлом туре (1:6).

Таким образом, Кристиан руководил командой менее месяца. В четырех играх он одержал лишь одну победу при ничьей и двух поражениях. До конца сезона Тоттенхэм будет возглавлять бывший игрок лондонцев Райан Мэйсон.

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Уже подменял "Особенного"

Два года назад коуч уже временно возглавлял "шпор" после увольнения Жозе Моуриньо. Тогда в семи матчах Райан одержал 4 победы при трех поражениях.

За шесть туров до завершения чемпионата Англии Тоттенхэм идет на пятой строчке. Расстояние до 3-4 мест составляет всего шесть баллов, но при этом у МЮ есть один поединок в запасе, а Ньюкасл – два.