Переезд в Саудовскую Аравию упраздняется: Роналду получил предложение от участника ЛЧ

У Криштиану Роналду появился новый вариант продолжения футбольной карьеры. Все сватовства в Саудовскую Аравию могут закончиться провалом.

Аль-Наср уже практически контактировал с агентом Криштиану Роналду. Но в один момент переговоры с Жорже Мендешем были отменены.

Смотрите также Роналду похвастался роскошным подарком от любимой на Рождество: новогоднее видео

Прекрасная возможность остаться в Европе

Все потому, что у португальца появился вариант с европейским клубом. Поэтому переманить футболиста саудитам будет очень сложно. Денег у Роналду и так целая гора, а сам игрок еще хочет поиграть на уровне Лиги чемпионов. Именно представитель этого престижного турнира предлагает свою кандидатуру Криштиану.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/2023

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Брюгге – Бенфика

Ливерпуль – Реал

Милан – Тоттенхэм

Айнтрахт – Наполи

Боруссия – Челси

Интер – Порту

ПСЖ – Бавария

Статус свободного агента у Роналду привлекает к нему еще больший интерес от иностранных клубов.

Хотя ранее СМИ сообщали, что Криштиану подпишет долгосрочный контракт до 2030 года, а за сезон португалец будет получать 200 миллионов евро. Теперь все это может остаться только слухами.

Главное, что интерес из Европы тоже не был выдумкой прессы и инсайдеров.

Последним клубом Роналду был Манчестер Юнайтед, где он и регулярно попадал в скандальные ситуации. В сезоне-2022/2023 Криштиану провел в футболке "красных дьяволов" 16 матчей, в которых забил всего 3 гола и отдал 2 ассиста.

Напомним, что Роналду не сможет дебютировать за новую команду. Криштиану получил два матча дисквалификации от футбола из-за разбитого телефона фаната Эвертона в поединке против МЮ.

Почему упал интерес к Роналду?

В последнее время Криштиану выделялся не на футбольном поле, а как за его пределами. Нападающий позволял себе крайности, которые не прощают в футбольном мире. Он срывался, когда ему не нравились действия главного тренера, не подходил к фанатской трибуне и даже досрочно покидал стадион еще до финального свистка об окончании поединка.

Все это негативно отразилось на репутации Роналду, которую он строил годами. Также в расположении сборной Португалии на ЧМ-2022 СМИ раздували слухи о ненадлежащем поведении форварда. Но наставник опровергал эту информацию пресси.