Фернанду Сантуш призвал оставить Криштиану Роналду в покое. Главный тренер сборной Португалии опроверг информацию об угрозах со стороны нападающего покинуть расположение команды посреди ЧМ-2022.

Роналду отказался тренироваться с запасом Португалии после победного матча против Швейцарии

Сантуш: Надо заканчивать обсуждение этой темы

68-летний специалист рассказал о разговоре с Роналду накануне матча 1/8 финала Мундиаля против Швейцарии. Сантуш объяснил Криштиану, почему тот начнет поединок на скамейке запасных. А ведь звездному футболисту не понравилось такое решение тренерского штаба сборной.

Я думаю, пора оставить Криштиану в покое. Никогда он не говорил, что хочет уехать из сборной, поэтому нужно заканчивать обсуждение этой темы. Перед матчем против Швейцарии я вызвал Роналду на разговор. Конечно, он не рад тому, что его не выпустят в основе, ведь он привык быть игроком стартового состава. Он спросил: "Вы уверены, что это хорошая идея?" Мы нормально поговорили, я ему объяснил почему так решил. Был честный разговор,

– сказал наставник.

Скандалы вокруг Роналду на ЧМ-2022

В СМИ было много слухов о скандальном поведении Роналду в национальной команде. Сначала сообщалось, что вроде бы Криштиану недоволен работой главного тренера сборной. Форварду не нравится то, что Сантуш сменяет его по ходу матча, а не дает ему провести на поле весь поединок.

После информации о невыходе в старте Роналду на матч против Швейцарии, Криштиану угрожал покинуть расположение сборной посреди ЧМ-2022.

Сестра Роналду даже призвала брата окончить карьеру на уровне национальной команды.

Португалия мгновенно выступила с заявлением по поводу этой ситуации, отрицая такой поступок футболиста. Теперь этот фейковый факт отрицает еще и главный тренер сборной.

После матча против Швейцарии, закончившегося победой португальцев 6:1, в интернете снова появилась информация о поведении Роналду. Как будто Криштиану отказался тренироваться с запасом после поединка, а пошел в тренажерный зал с основой.

Обратите внимание! В матче 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия встретится с Марокко. Начало встречи 10 декабря в 17.00.