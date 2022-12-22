Вроде бы Рикарду Регуфе, менеджер Роналду, уже разговаривал с представителем саудовского клуба. Он посетил штаб-квартиру Аль-Насра.

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Саудиты переманили звезду футбола

Переговоры сейчас складываются положительно для клуба и самого Роналду. Но это не тот клуб, о котором раньше мечтал Криштиану, желавший продолжить выступления в Лиге чемпионов.

Похоже, что футболист выбрал в заключение карьеры деньги, а не выступления на серьезном уровне. Хотя европейские гранды отказываются от Роналду, который в последнее время отмечается не на футбольном поле, а за его пределами.

Ранее СМИ сообщали о 7-летнем контракте для Криштиана, который был бы рассчитан до 2030 года. Роналду должен получать в новой команде 200 миллионов евро за сезон.

Новому клубу звезда сборной Португалии и футбола достанется совершенно бесплатно. Ведь Манчестер Юнайтед по обоюдному согласию простился с нападающим. Поэтому Роналду находится в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/2023 в общей сложности (в клубе и сборной) провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Последним клубом стал МЮ, в котором он оказался за свою карьеру во второй раз.

Возможно, новый клуб Роналду играет в Про-лиге Саудовской Аравии. 21 декабря Аль-Наср одержал уверенную домашнюю победу над Аль-Адальхом 2:0.

Аль-Наср после 9 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице, набрав уже 22 очка.