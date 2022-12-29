Аль-Наср вже фактично контактував з агентом Кріштіану Роналду. Але в один моменту перемовини з Жорже Мендешем були скасовані.

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Чудова нагода залишитись у Європі

Все через те, що у португальця з'явився варіант із європейським клубом. Тому переманити футболіста саудитам буде вкрай складно. Грошей у Роналду і так ціла гора, а сам гравець ще хоче пограти на рівні Ліги чемпіонів. Якраз представник цього престижного турніру пропонує свою кандидатуру Кріштіану.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2022/2023

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті

Брюгге – Бенфіка

Ліверпуль – Реал

Мілан – Тоттенхем

Айнтрахт – Наполі

Боруссія – Челсі

Інтер – Порту

ПСЖ – Баварія

Статус вільного агента у Роналду привертає до нього ще більший інтерес від іноземних клубів.

Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що Кріштіану підпише довготривалий контракт до 2030 року, а за сезон португалець отримуватиме 200 мільйонів євро. Тепер це все може залишитись лише чутками.

Головне, що зацікавленість із Європи теж не була вигадкою преси та інсайдерів.

До слова. Останнім клубом Роналду був Манчестер Юнайтед, де він і потрапляв регулярно у скандальні ситуації. У сезоні-2022/2023 Кріштіану провів у футболці "червоних дияволів" 16 матчів, у яких забив лише 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що Роналду не зможе одразу дебютувати за нову команду. Кріштіану отримав два матчі дискваліфікації від футболу через розбитий телефон фаната Евертона у поєдинку проти МЮ.

Чому впав інтерес до Роналду?

Останнім часом Кріштіану виділявся не так на футбольному полі, а як за його межами. Нападник дозволяв собі крайнощі, яких не пробачають у футбольному світі. Він зривався, коли йому не подобались дії головного тренера, не підходив до фанатської трибуни та навіть достроково покидав стадіон ще до фінального свистка про закінчення поєдинку.

Усе це негативно вплинуло на репутацію Роналду, яку він будував роками. Також у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 ЗМІ роздували чутки про неналежну поведінку форварда. Але наставник спростовував цю інформацію преси.