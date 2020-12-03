Зинедин Зидан может покинуть пост главного наставника Реала уже после ближайшего матча Лиги чемпионов против Боруссии Менхенгладбах. "Королевскому клубу" нужно только побеждать, чтобы оставить француза в должности.

Поражение в 5 туре группового раунда Лиги чемпионов от донецкого Шахтера (2:0) стала предпоследней каплей в терпении боссов мадридского клуба. Зинедин Зидан будет освобожден от должности, если Реал не обыграет Боруссию Менхенгладбах в заключительном туре группы, сообщает Cadena Ser.

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Может покинуть пост

"Сливочные" вообще рискуют не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После 5-ти туров подопечные 48-летнего специалиста располагаются на третьем месте, набрав лишь семь очков. Такое же количество пунктов и в их обидчика Шахтера, который находится на второй строчке.

Сложный экзамен ждет испанский гранд. В 6 туре "сливочные" сыграют в Мадриде против Боруссии (М), которая неожиданно возглавляет группу – 8 очков. Таблицу же замыкает Интер – 5 пунктов.

Поражение не позволит Реалу выйти в плей-офф престижного турнира. В случае ничьей мадридцы должны надеяться на матч Интер – Шахтер.