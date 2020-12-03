Капитан Реала Серхио Рамос провел серьезный разговор с командой после очередного поражения от Шахтера в Лиге чемпионов. Защитник хочет вытянуть игроков из глубокого эмоционального кризиса.

Лидер "королевского клуба" провел встречу на базе в Вальдебебасе, чтобы вместе с командой найти правильные пути решения выхода из кризиса. Об этом сообщает известное издание AS.

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Сложная ситуация в Реале

Мадридцы во второй раз подряд потерпели поражение от Шахтера в Лиге чемпионов. Сначала они дома обидно уступили со счетом 3:4, а на выезде в Киеве проиграли более убедительно 2:0 в пользу подопечных Луиша Каштру.

Таким результатом не был доволен центральный защитник испанцев, который не отправился на игру с командой. Поэтому решил по прибытии игроков в Испанию поговорить.

Нам не хватает одной победы для плей-офф Лиги чемпионов. Мы зависим только от себя и должны отдать все. Ребята, это же Реал! Мы выбирались и из худших ситуаций,

– сказал Серхио.

Поддержали разговор Рамоса и другие лидеры команды Модрич и Марсело, которые тоже произнесли свои эмоциональные речи. А вот главного наставника клуба Зинедина Зидана не было на заседании команды. Это никак не связано с недоверием футболистов к тренерскому штабу. Игроки полностью поддерживают французского специалиста и его ассистентов, поэтому готовы исправить ситуацию в клубе уже в ближайших матчах.