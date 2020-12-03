Зінедін Зідан може покинути пост головного наставника Реала вже після найближчого матчу Ліги чемпіонів проти Боруссії Менхенгладбах. "Королівському клубу" потрібно лише перемагати, щоб залишити француза на посаді.

Поразка у 5 турі групового раунду Ліги чемпіонів від донецького Шахтаря (2:0) стала передостанньою краплею у терпінні босів мадридського клубу. Зінедін Зідан буде звільнений з посади, якщо Реал не обіграє Боруссію Менхенгладбах у заключному турі групи, повідомляє Cadena Ser.

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Може покинути пост

"Вершкові" й взагалі ризикують не вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Після 5-ти турі підопічній 48-річного фахівця розташовуються на третьому місці, набравши лише сім очок. Така ж кількість пунктів і у їх кривдника Шахтаря, який перебуває на другій сходинці.

Складний екзамен чекає на іспанський гранд. У 6 турі "вершкові" зіграють у Мадриді проти Боруссії (М), яка неочікувано очолює групу – 8 очок. Таблицю ж замикає Інтер – 5 пунктів.

Поразка не дозволить Реалу вийти у плей-офф престижного турніру. У разі нічиєї мадридці повинні сподіватись на матч Інтер – Шахтар.