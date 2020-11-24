В группе E Лиги чемпионов уже определились команды, которые вышли в 1/8 финала. Российский "Краснодар" не попал в их число. Команда проиграла дома "Севилье" и потеряла шансы на выход в следующий раунд.

Краснодар – Севилья 1:2

Голы: Вандерсон, 56 – Ракитич, 4, Эль-Хаддади, 90+5

"Краснодар" пытался взять реванш за поражение в Испании. Тогда российская команда была впереди в матче. Но "Севилья", которая осталась в меньшинстве, забила два гола и выиграла.

Как это было "Севилья" победила российский "Краснодар" в меньшинстве, уступая по ходу матча 0:2

Кроме того, поражение в этом матче ставило крест на надеждах "Краснодара" выйти в 1/8 финала. Так и случилось.

Уже на 4-й минуте Ракитич забил первый гол в матче. Он удачно выстрелил из-за пределов штрафной, хлестким ударом отправив мяч в угол ворот соперника.

И во втором тайме "Краснодар" сравнял счет усилиям Вандерсона.

Но когда уже шла пятая компенсированная минута к основному времени, Эль-Хаддади все-таки со второй попытки отправил мяч в ворота "Краснодара". И принес победу "Севилье".

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Таким образом "Севилья" оформила выход в 1/8 финала. Компанию в плей-офф Лиги чемпионов испанскому клубу составит "Челси", которое обыграло "Ренн". Именно "Ренн" и "Краснодар" и определят неудачника турнира и команду, которая выйдет в Лигу Европы.

Видеообзор матча Краснодар – Севилья