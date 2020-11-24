В групі E Ліги чемпіонів вже визначилися команди, які вийшли в 1/8 фіналу. Російський "Краснодар" не потрапив до їх числа. Команда програла вдома "Севільї" та втратила шанси на вихід у наступний раунд.

Краснодар – Севілья 1:2

Голи: Вандерсон, 56 – Ракітич, 4, Ель-Хаддаді, 90+5

"Краснодар" намагався взяти реванш за поразку в Іспанії. Тоді російська команда була попереду в матчі. Але "Севілья", яка залишилася в меншості, забила два голи та виграла.

Як це було "Севілья" перемогла російський "Краснодар" у меншості, поступаючись по ходу матчу 0:2

Окрім того, поразка в цьому матчі ставила хрест на надіях "Краснодара" вийти в 1/8 фіналу. Так і сталося.

Вже на 4-й хвилині Ракітич забив перший гол в матчі. Він вдало вистрілив з-за меж штрафного майданчика, хльостким ударом відправивши м'яч у кут воріт суперника.

Та у другому таймі "Краснодар" зрівняв рахунок зусиллям Вандерсона.

Та коли вже йшла п'ята компенсована хвилина до основного часу, Ель-Хаддаді таки з другої спроби відправив м'яч у ворота "Краснодара". І приніс перемогу "Севільї".

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Таким чином "Севілья" оформила вихід в 1/8 фіналу. Компанію в плей-офф Ліги чемпіонів іспанському клубу складе "Челсі", яке обіграло "Ренн". Саме "Ренн" та "Краснодар" і визначать невдаху турніру та команду, яка вийде в Лігу Європи.

Відеоогляд матчу Краснодар – Севілья