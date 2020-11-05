В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" принимала "Краснодар". Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Севилья – Краснодар 3:2

Голы: Ракитич, 42, Эн-Несири, 69, 72 – Сулейманов, 17, Берг, 21 (пен.)

Удаление: Навас, 45 5 (Севилья)

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Сначала гости повели в счете с преимуществом в два мяча. На 17-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов забил прямым ударом со штрафного, а через четыре минуты Маркус Берг реализовал пенальти. Гол провел Иван Ракитич.

Уже на 4-й добавленной минуте рефери встречи Феликс Брих удалил севильца Хесуса Наваса за фол "последней надежды" на Кристоффера Олссона.

После перерыва хозяева забили два мяча подряд и праздновали победу. Дубль оформил Юссеф Эн-Насери, причем в первом случае он отличился после грубой ошибки Кайо.