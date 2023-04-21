Обладатель чемпионских титулов EBU и WBO International Денис Беринчик должен был провести свой следующий бой в андеркарде мегафайта Усик – Фьюри. Однако вечер бокса на "Уэмбли" отменили из-за чрезмерных финансовых амбиций "Цыганского короля". Сейчас идет поиск соперника для Беринчика.

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Держа в голове следующий бой против Стивенсона

Однако дата следующего поединка Беринчика уже известна. Украинец проведет бой в Великобритании. Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

У нас запланирован поединок на 27 мая в Великобритании. Единственное, что мы имеем информацию, что дата может немного измениться, однако место то же – Великобритания. Однако у нас еще нет подтверждения, пока отрабатываем этот вопрос с Queensberry Promotions,

– рассказал Красюк.

Этот поединок должен стать промежуточным на пути к встрече с непобежденным Шакуром Стивенсоном. Однако конкретика относительно этого поединка должна появиться уже после 27 мая.

Мы не можем пока говорить о конкретных переговорах, но мы помним, что сказал Боб Арум, и есть много обстоятельств, влияющих на организацию этого поединка. Однако мы двигаемся в этом направлении, и если не через один, то один из следующих поединков уже должен состояться за титул чемпиона мира,

– сказал Красюк.