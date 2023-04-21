Володар чемпіонських титулів EBU та WBO International Денис Берінчик повинен був провести свій наступний бій в андеркарді мегафайту Усик – Ф'юрі. Проте вечір боксу на "Вемблі" скасували через надмірні фінансові амбіції "Циганського короля". Тож нині йде пошук суперника для Берінчика.

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Тримаючи в голові наступний бій проти Стівенсона

Проте дата наступного поєдинку Берінчика вже відома. Українець проведе бій у Великій Британії. Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

В нас запланований поєдинок на 27 травня, у Великій Британії. Єдине, що наразі ми маємо інформацію, що дата може трохи змінитись, проте місце те саме – Велика Британія. Проте ми ще не маємо підтвердження, наразі відпрацьовуємо це питання з Queensberry Promotions,

– розповів Красюк.

Цей поєдинок повинен стати проміжним на шляху до зустрічі з непереможеним Шакуром Стівенсоном. Однак конкретика щодо цього поєдинку повинна з'явитися вже після 27 травня.

Ми не можемо поки казати про конкретні перемовини, але ми пам’ятаємо, що сказав Боб Арум, і є багато обставин, які впливають на організацію цього двобою. Проте ми рухаємось в цьому напрямку, і якщо не через один, то один з наступних поєдинків вже має відбутись за титул чемпіона світу,

– сказав Красюк.