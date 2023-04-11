Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик родился в Краснодоне (ныне Сорокино) в Луганской области. Его родной город находится в оккупации уже семь лет.
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Беринчик об изменниках Украины
Спортсмен часто вспоминает родной город во время поездок в Донбасс. По мнению боксера, предатели должны будут отвечать перед законом за свои преступления. Среди них оказались бывшие друзья Беринчика из Краснодона.
Некоторые за свои злые действия понесут наказание по закону или пусть их принимает та страна, которую они рады видеть – в Сибирь копать золото для Украины,
– сказал Беринчик.
- Отметим, что Денис Беринчик во время российской агрессии приостановил свою карьеру и вступил в территориальную оборону Киева.
- Со временем собратья попросили Дениса вернуться на ринг, поскольку там он принесет больше пользы для Украины.
- В декабре 2022 года Беринчик победил французского боксера Ивана Менди и завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU.
- Однако боксер не забывает о помощи украинской армии, покупая разнообразное снаряжение.