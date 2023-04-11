Чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик родился в Краснодоне (ныне Сорокино) в Луганской области. Его родной город находится в оккупации уже семь лет.

Вот так Гонорар от боя с Менди отдал на ВСУ: Беринчик о помощи украинским военным

Беринчик об изменниках Украины

Спортсмен часто вспоминает родной город во время поездок в Донбасс. По мнению боксера, предатели должны будут отвечать перед законом за свои преступления. Среди них оказались бывшие друзья Беринчика из Краснодона.

Некоторые за свои злые действия понесут наказание по закону или пусть их принимает та страна, которую они рады видеть – в Сибирь копать золото для Украины,

– сказал Беринчик.