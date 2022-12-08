После поединка генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о новых возможностях для Дениса Беринчика. Украинский боксер начал сотрудничество с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена "Queensberry Promotions".

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Красюк: Беринчик должен стать чемпионом мира

Интересно, что Фрэнк Уоррен – промоутер Тайсона Фьюри, который в 2023 году может сойтись на одном ринге против другого украинца Александра Усика. А бой Беринчика – Менди как раз состоялся в андеркарде финала трилогии Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры.

Беринчик должен стать чемпионом мира! Он уже к этому готов. К сожалению, в результате у нас нет возможности делать шоу в Украине, поэтому K2 Promotions объединяет усилия с Queensberry Promotions и будет работать над тем, чтобы уже в следующем году Денис получил этот шанс. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!,

– заявил промоутер.

Напомним, что бой против Менди стал для Беринчика только вторым поединком, который он провел за пределами родной страны. До этого последний раз выходил на ринг еще в декабре 2021 года.

После чего вступил в терроборону столицы после 24 февраля. Несколько месяцев подряд он помогал украинским военным и волонтерам, посещал Харьковщину и Сумскую область.

Однако даже это не помешало Денису качественно подготовиться к победному сражению над Иваном Менди.

Уоррен прокомментировал начало сотрудничества с украинцем.

"Я радуюсь победе Дениса Беринчика, получившего титул чемпиона Европы в легком весе в поединке с Менди. Он был вне ринга в течение года, и трудно осознать, что он пережил, принимая во внимание вторжение на его родину. Несмотря на определенные сложности с подготовкой, украинец продемонстрировал свое качество, и я рад, что мы будем сотрудничать с ним, чтобы подтолкнуть его к титулу чемпиона мира в следующем году", – сказал промоутер Фьюри.

Беринчик в бою против Мэнди защитил пояс WBO International и забирал титул EBU, которым владел француз!