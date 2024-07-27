"Ему это не нужно": промоутер признался, почему Усик отказался от чемпионского титула IBF

В мае Александр Усик стал первым абсолютом хевивейта за последнюю четверть века. В битве за этот статус он победил Тайсона Фьюри.

Впрочем, уже через месяц украинец потерял это звание. Он неожиданно сам отказался от пояса IBF, который перешел Даниэлю Дюбуа.

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Выполнил письменную договоренность

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBO и WBO Александр Красюк рассказал, почему украинский боксер пошел на такой шаг. По его словам, Александр Усик не хотел ни с кем судиться, а такая перспектива была вполне вероятной.

"Мы не хотели удерживать титул IBF как можно дольше, у нас не было такой цели. Мало того, у нас была письменная договоренность, согласно которой после первого боя Усик должен был подраться с обязательным претендентом, а в случае реванша с Фьюри – освободить пояс.

После боя с Тайсоном мы связались с IBF и узнали, что они хотят назначить обязательную защиту и тогда Александр отказался от титула, ведь не хотел судебных исков. Ему этого не нужно, он стал абсолютным чемпионом мира", – сказал Красюк.

. Следующий бой за пояс IBF в хевивейте проведут 21 сентября. Даниэль Дюбуа будет защищать его в битве с Энтони Джошуа.

Напомним, что после реванша с Тайсоном Фьюри до сих пор остается неизвестным будущее Александра Усика. Он рассказывал о планах вернуться в крузервейт, а недавно заявил, что готов попробовать себя в ММА или же боях на голых кулаках.