Утім, вже через місяць українець втратив це звання. Він несподівано сам відмовився від пояса IBF, який перейшов Даніелю Дюбуа.

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Виконав письмову домовленість

Промоутер чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBO та WBO Олександр Красюк розповів, чому український боксер пішов на такий крок. За його словами, Олександр Усик не хотів ні з ким судитися, а така перспектива була цілком ймовірною.

"Ми не хотіли утримувати титул IBF як найдовше, у нас не було такої мети. Мало того, у нас була письмова домовленість, згідно з якою після першого бою Усик мав побитися з обов'язковим претендентом, а у випадку реваншу з Ф'юрі – звільнити пояс.

Після бою з Тайсоном ми зв'язалися з IBF і дізналися, що вони хочуть призначити обов'язковий захист і тоді Олександр відмовився від титулу, адже не хотів судових позовів. Йому цього не потрібно, він став абсолютним чемпіоном світу", – сказав Красюк.

До слова. Наступний бій за пояс IBF у хевівейті проведуть 21 вересня. Даніель Дюбуа захищатиме його в битві з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі досі залишається невідомим майбутнє Олександра Усика. Він розповідав про плани повернутися у крузервейт, а нещодавно заявив, що готовий спробувати себе в ММА або ж боях на голих кулаках.