Украинский боксер известен не только своим мастерством в ринге, но и выходами из раздевалки на бой. Ряд запретов был перед боем с Тайсоном Фьюри, но Александр проигнорировал некоторые требования организаторов.

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Украинский флаг перед боем

Ярослав Гресь, координатор фандрейзинговой платформы UNITED24, сообщает, что украинца могли наказать в виде штрафа за использование украинского флага перед боем с британцем Тайсоном Фьюри.

Мне было очень важно, нам было принципиально, чтобы был флаг. Все запрещали. Это только сила Усика, это только его принципиальность. Уже вся команда сказала: "Нет, флага не будет. Они запрещают любую национальную символику. Мы встретились с Александром, и он сказал: "Где флаг?" Я говорю: "Говорят, что они запрещают, не позволяют ничего выносить ни до, ни после. Не знаю, штрафуют и так далее",

– рассказала Гресь.

Александр Усик заявил, что он выйдет с флагом, несмотря на штраф. Напомним, что украинец одолел "Цыганского короля" по решению судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Это будет последний поединок украинского боксера в супертяжелом весе, затем Александр планирует вернуться в крузервейт.