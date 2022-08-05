Красюк: Його кандидатуру рекомендували організації
Промоутер Олександр Красюк розповів, що український суддя Віктор Фесечко може знову попрацювати на поєдинку Олександра Усика. Цей рефері вже працював у першому бою Усика проти Ентоні Джошуа.
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Наразі українська команда подала його кандидатуру на розгляд організації.
«Минулого разу був український боковий суддя Віктор Фесечко. Можливо, і знову буде. Його кандидатуру рекомендували організації. Зараз ми займаємось цим питанням,
– сказав промоутер Усика.
Нагадаємо, що у першому поєдинку Усик святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів.
Усик готовий до захисту титулів: головне
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Цього разу в Ентоні не буде переваги рідних трибун, адже бій прийме Джидда, Саудівська Аравія. Близько 40 тисяч фанатів зможуть побачити бій наживо.
- Британський боксер після першої поразки змінив тренера та тепер готується під керівництвом американського наставника Роберта Гарсії. А от на тренерському містку Усика змін не відбулось. Олександр продовжує працювати під керівництвом Анатолія Ломаченка.
- Після реваншу український боксер повернеться в Україну, попри війну, яка ще досі там триває.
- Перед боєм боксер зробив подарунок усім українцям. Усик за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа.