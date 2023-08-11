Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик еще не сказал своего последнего слова в профессиональном боксе. Уже в скором времени украинец будет защищать свои титулы в поединке против Даниэля Дюбуа. Однако уже сейчас Усик задумывается о своем будущем после завершения карьеры.

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Красюк: Усик обладает качествами президента

Во время недавнего интервью Александр Усик полушутя сообщил о своих намерения баллотироваться на пост президента. По мнению промоутера Александра Красюка, Усик сможет реализовать свои способности на этом посту. Но для этого должна быть профессиональная команда советников.

"По моему мнению, качества, которыми должен обладать президент, Усик ими обладает точно. Президент – это прежде всего человек такого воинского состава, который имеет храбрость и готов возглавить свое войско на передовой. Стать первым, кто пойдет в бой.

Мы говорим сейчас об историческом экскурсе, кто был лидером в исторические эпохи. Это были сильнейшие воины, всегда являвшиеся лидерами.

Поэтому, по моему мнению, лидером нации, как и любой группы людей, должен быть самый сильный человек. Самый сильный морально, физически, психически. Который может выдерживать нагрузки, которые не могут выдержать другие люди.

Такой человек, который является самым сильным и авторитетным, должен привлекать к своему ближайшему кругу людей с интеллектом и эффективно использовать эту составляющую для управления государством.

Эти люди должны давать лидеру советы, каким наиболее эффективным образом руководить структурой, государством или чем угодно", – сказал Красюк.

В любом случае возможна политическая карьера Усика – это дело будущего. Сейчас Александр завершает подготовку к поединку с "регулярным" чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа. Букмекеры считают украинского боксера безоговорочным фаворитом. Бой состоится 26 августа на стадионе "Tarczyński Arena" в польском Вроцлаве.