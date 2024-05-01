24-летний голкипер сыграл во всех матчах, которые были сыграны в текущем сезона-2023/2024 (24 поединка), в которых пропустил 14 голов. Аж в 15-ти встречах сохранил свои ворота “на замке”.
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Об отказе Молдове и слухи о Шерифе
Андрей Кожухарь прокомментировал приглашение от сборной Молдовы. Все из-за того, что футболист родился в Тирасполе. Однако вратарь отказался от предложения ради выступлений за Украину.
"Это означает, что моя карьера движется в правильном направлении. Такое внимание мотивировало меня еще больше работать. Приятно, что приглашали играть за страну, где родился", – рассказал вратарь Карпат.
В прошлом Кожухарь выступал за юношеские (U-18, U-19) и молодежную сборные Украины (U-21). Андрей признался, что выступать за национальную сборную – это мечта каждого игрока. Теперь голкипер "львов" будет делать все, чтобы получить вызов от Сергея Реброва.
Считаю, что играть за национальную сборную – это мечта любого футболиста. Я много работаю над собой, прогрессирую, но решение принимает тренерский штаб главной команды страны. Мечты сбываются, поэтому надо работать, работать и еще раз работать,
ответил Кожухарь.
Также страж ворот львовского клуба прокомментировал слухи о интересе к нему со стороны Шерифа. Голкипер заверил, что молдавский клуб не контактировал с ним. Сейчас все его мысли сосредоточены исключительно на выступлениях в Карпатах.
Кожухарь добавил, что сделает все, чтобы помочь зелено-белой команде достичь желаемого результата.
Напомним, что Мирон Маркевич имеет еще одну серьезную задачу на этот сезон в Первой лиге – выиграть чемпионат.
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Впереди у Карпат еще четыре тура до конца сезона-2023/2024 против:
- Виктории (3 мая, выезд)
- Мариуполя (11 мая, выезд)
- Левого берега (18 мая, дома)
- Ингульца (25 мая, выезд)
К слову, Карпаты после 24-х туров лидируют в таблице Первой лиги – 60 баллов. "Львы" опережают ближайшего конкурента, которым является Ингулец, на 5 очков.
Главное о карьере Кожухара в Карпатах
- В июле 2023-го года Кожухарь стал футболистом львовского клуба.
- На фоне слухов об интересе от Шерифа голкипер подписал новый контракт с Карпатами – до конца июня 2026-го года.
- В футболке "львов" уже провел 24 матча.