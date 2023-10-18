Новый контракт Андрея Кожухаря с львовским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Голкипер "львов" прокомментировал продолжение сотрудничества в интервью клубной пресс-службе.

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Кожухарь: Очень хотел остаться в Карпатах

24-летний футболист не скрывает своего желания продолжить развитие во Львове. Кожухарь рассказал, сколько думал над новым предложением "зелено-белых", и назвал главную задачу Карпат в текущем сезоне-2023/2024.

Очень хотел остаться в Карпатах. Я чувствую себя счастливым во Львове, мне здесь все очень нравится. Поэтому как только я получил предложение от клуба, сразу же согласился. Хочу дать команде все что могу и быть максимально полезным. Прежде всего, мы мечтаем о выходе в Премьер-лигу. Уверен, что и я персонально, и Карпаты в дальнейшем будем только прогрессировать,

– сказал голкипер.

Напомним, что Кожухарь стал футболистом перволигового львовского клуба с июля 2023 года. До этого выступал за словацкий Земплин Михаловце. Имеет опыт выступлений за одесский Черноморец, ведь воспитанник одесского футбола.

Андрей принял участие во всех матчах Карпат в нынешнем сезоне Первой лиги Украины. В 12 поединках вратарь пропустил 7 голов, три из них были в предыдущей домашней встрече "львов" против Прикарпатья. Этот матч закончился результативной ничьей 3:3.

Отметим, что раньше были слухи о заинтересованность Кожухарем из молдавского Шерифа. Также вроде бы Федерация футбола Молдовы планирует предложить 24-летнему голкиперу "львов" сменить футбольное гражданство. В такой смене лично заинтересован главный тренер сборной Молдовы. Ведь у Андрея гражданство Украины, хотя родился в Молдове.

К слову. Карпаты после 12 туров единолично лидируют в группе "А" Первой лиги Украины. Подопечные Мирона Маркевича уверенно идут к повышению в классе. "Зелено-белые" набрали 30 баллов и опережают вторую Ниву Бузову на 8 очков.

Следующий поединок Карпаты проведут 21 октября в 12:30 на выезде против все той же Нивы из Бузовой.