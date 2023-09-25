В восьми матчах 24-летний вратарь пропустил всего три гола. Еще в пяти матчах Андрей Кожухарь отыграл на ноль. Такая уверенная игра в воротах львовского клуба привлекла внимание зарубежных команд.
Вот так В Колумбии убит президент футбольного клуба после проигрыша в чемпионате: детали трагедии
Следят за Первой лигой Украины
Речь идет о бывшем клубе Юрии Вернидубе – молдавском Шерифе. Клуб, за своей спиной победивший над мадридским Реалом, заинтересовался украинским голкипером перволиговых "львов".
Молдаване хотят создать украинскую конкуренцию в своих владениях. Ведь в команде выступает бывший динамовец Максим Коваль.
Однако украинское соперничество в воротах Шерифа может так и не состояться. Федерация футбола Молдовы планирует предложить Кожухару изменить футбольное гражданство. В такой смене лично заинтересован главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко.
Если Кожухарь согласится выступать за эту национальную команду, это будет прекрасное усиление голкиперской позиции для Молдовы.
Следует отметить, что у Кожухаря есть украинское гражданство, хотя родился как раз в Молдове.
Его контракт с Карпатами истекает в конце сезона-2023/2024.
Кожухарь вместе со львовским клубом идет на первом месте в группе "А. Хотя в последнем поединке "зелено-белые" потеряли очки на стадионе тернопольской Нивы. Матч закончился ничьей 1:1, хотя подопечные Мирона Маркевича первыми открыли счет во встрече.
Зато интересующийся голкипером Шериф после 6-ти туров идет на 2-м месте, уступая лишь Милсаме. Оба клуба имеют по 15 баллов.
Что известно о голкиперском опыте Андрея Кожухаря
- Андрей Кожухарь - воспитанник одесского Черноморца, который в январе 2019-го присоединился к первой команде "моряков".
- Через год был продан в латвийскую Валмиеру.
- С января по июль 2021 был без команды.
- Летом 2021 стал футболистом словацкого Земплин Михаловце, за который поиграл до 1 июля 2023 года.