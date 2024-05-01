24-річний голкіпер відіграв в усіх матчах, які були зіграні у поточного сезону-2023/2024 (24 поєдинки), у яких пропустив 14 голів. Аж у 15-ти зустрічах зберіг свої ворота "на замку".

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Про відмову Молдові та чутки про Шериф

Андрій Кожухар прокоментував запрошення від збірної Молдови. Все через те, що футболіст народився у Тирасполі. Однак воротар відмовився від пропозиції заради виступів за Україну.

"Це означає, що моя кар’єра рухається у правильному напрямку. Така увага мотивувала мене ще більше працювати. Приємно, що запрошували грати за країну, де народився", – розповів воротар Карпат.

У минулому Кожухар виступав за юнацькі (U-18, U-19) та молодіжну збірні України (U-21). Андрій зізнався, що виступати за національну збірну – це мрія кожного гравця. Тепер голкіпер "левів" буде робити усе, аби отримати виклик від Сергія Реброва.

Вважаю, що грати за національну збірну – це мрія будь-якого футболіста. Я багато працюю над собою, прогресую, але рішення ухвалює тренерський штаб головної команди країни. Мрії здійснюються, тому треба працювати, працювати та ще раз працювати,

відповів Кожухар.

Також страж воріт львівського клубу прокоментував чутки про інтерес до нього зі сторони Шерифа. Голкіпер запевнив, що молдовський клуб не контактував із ним. Наразі усі його думки зосереджені виключно на виступах у Карпатах.

Кожухар додав, що зробить усе, аби допомогти зелено-білій команді досягнути бажаного результату.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич має ще одне серйозне завдання на цей сезон у Першій лізі – виграти чемпіонат.

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Попереду у Карпат ще чотири тури до кінця сезону-2023/2024 проти:

Вікторії (3 травня, виїзд)

Маріуполя (11 травня, виїзд)

Лівого берега (18 травня, вдома)

Інгульця (25 травня, виїзд)

До слова, Карпати після 24-х турів лідирують у таблиці Першої ліги – 60 балів. "Леви" випереджають найближчого конкурента, яким є Інгулець, на 5 очок.

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