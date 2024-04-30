Команда Мирона Маркевича за четыре тура до завершения чемпионата в Первой лиге обеспечила прямую путевку в УПЛ. В элите "львы" тоже не собираются быть "мальчиками для битья".

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Горячее трансферное лето Карпат

В новом сезоне возрожденные Карпаты надеются побороться за попадание в зону еврокубков. Однако для этого нужно усилить команду квалифицированными футболистами.

Известный футбольный журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе рассказал, сколько денег руководство "зелено-белых" выделит на будущие трансферы.

Следует ли ждать громких трансферов от Карпат? Ждать следует. Я знаю, что там бюджет достаточно хороший могут выделить, и что там будут платиться деньги вполне серьезные. Там могут покупать футболистов по 500, 700 тысяч, возможно даже по миллиону. Есть амбиции – закрепиться в Премьер-лиге,

– рассказал Цыганык.

Изменение трансферного вектора Карпат