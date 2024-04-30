Команда Мирона Маркевича за четыре тура до завершения чемпионата в Первой лиге обеспечила прямую путевку в УПЛ. В элите "львы" тоже не собираются быть "мальчиками для битья".
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Горячее трансферное лето Карпат
В новом сезоне возрожденные Карпаты надеются побороться за попадание в зону еврокубков. Однако для этого нужно усилить команду квалифицированными футболистами.
Известный футбольный журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе рассказал, сколько денег руководство "зелено-белых" выделит на будущие трансферы.
Следует ли ждать громких трансферов от Карпат? Ждать следует. Я знаю, что там бюджет достаточно хороший могут выделить, и что там будут платиться деньги вполне серьезные. Там могут покупать футболистов по 500, 700 тысяч, возможно даже по миллиону. Есть амбиции – закрепиться в Премьер-лиге,
– рассказал Цыганык.
Изменение трансферного вектора Карпат
- Напомним, что зимой львовский клуб планировал приобрести несколько иностранных игроков. Однако из-за войны в Украине они отказались от контракта и трансферы сорвались.
- Из-за этого "львы" взяли четырех игроков в аренду (Ариэльсон, Козик, Булеза, Хромей) и двух свободных агентов (Тлумак и Джаред Хаса).
- Сейчас трансферная стоимость команды составляет 8 миллионов евро.
- До завершения чемпионата Карпаты сыграют еще четыре матча: с Викторией (3 мая), Мариуполем (11 мая), Левым берегом (18 мая) и Ингульцом (25 мая).