Полузащитник "Волыни"Денис Кожанов решил покинуть луцкий клуб. Футболиста не прочь видеть в своей команде Львовский "Рух".

Денис Кожанов решил покинуть "Волынь", сообщает Footboom. Теперь полузащитник может стать усилением для других клубов. Вроде бы на игрока уже охотится "Рух" и хочет видеть Кожанова в своем составе.

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Сам же футболист недавно заявил, что уходит из "Волыни" из-за того, что Андрей Тлумак, который и приглашал игрока, уже покинул пост главного наставника луцкой команды.

Новичок УПЛ планирует подписать 33-летнего хавбека на правах свободного агента на один сезон.

В этом сезоне Кожанов стал лучшим бомбардиром и ассистентом Первой лиги. Но такой хороший показатель не помог его "Волыни" повыситься в классе.

За два сезона в Луцке Кожанов забил 34 мяча в 57 матчах. Футболист известен по выступлениям в "Шахтере", где не сумел закрепиться, "Севастополе", "Ильичевце" (теперь – "Мариуполь") и "Карпатах". В составе последнего он провел лучший отрезок своей карьеры и был одним из лидеров "львов", сыграв в матчах Лиги Европы.

Добавим, что по итогам этого сезона львовский "Рух" впервые в истории клуба вышел в УПЛ. В последнем туре розыгрыша чемпионата львовяне разгромили "Авангард" 4: 0. Голами отметились Кухаревич, Климчук, Кондраков и Брикнер.