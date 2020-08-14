Кто стал лучшим игроком в Первой лиге: известно имя
Вчера, 13 августа, состоялись матчи последнего тура в Первой лиге Украины. Нападающий "Волыни" Денис Кожанов стал лучшим сразу в двух рейтингах первенства.
В сезоне 2019/20 Кожанов стал настоящим лидером команды из Луцка, пишет Sportarena.
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Лучший в двух рейтингах
33-летний форвард стал лучшим бомбардиром второй по силе лиги Украины. В его активе 18 мячей в 29 поединках. Кроме того, он стал лучшим ассистентом чемпионата, сделав 7 результативных передач.
Вторую строчку занял нападающий "Миная" Анатолий Нуриев, в его активе 17 голов и 2 результативные передачи. Тройку лидеров замкнули форвард "Ингульца" Ника Ситчинава – 17 голов и нападающий "Николаева" Вадим Яворский – 15 голов+2 ассиста.
В последнем туре "Волынь" уступила на выезде "Минаю" 1:0. Команда из Закарпатья стала лидером Первой лиги и повысилась в классе. Единственный гол в матче забил экс-игрок "Карпат" Андрей Ткачук.
- Летом 2018 года Кожанов перешел в луцкую "Волынь" из ровненского "Вереса".
- 19 июля 2019 года отметился благородным поступком в товарищеском матче. Он намеренно не реализовал пенальти во время контрольного матча со "Львовом", поддержав футболистов соперника и своей команды, которые были несогласны с решением арбитра. Этот матч завершился со счетом 2:1 в пользу львовской команды.