Вчера, 13 августа, состоялись матчи последнего тура в Первой лиге Украины. Нападающий "Волыни" Денис Кожанов стал лучшим сразу в двух рейтингах первенства.

В сезоне 2019/20 Кожанов стал настоящим лидером команды из Луцка, пишет Sportarena.

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Лучший в двух рейтингах

33-летний форвард стал лучшим бомбардиром второй по силе лиги Украины. В его активе 18 мячей в 29 поединках. Кроме того, он стал лучшим ассистентом чемпионата, сделав 7 результативных передач.

Вторую строчку занял нападающий "Миная" Анатолий Нуриев, в его активе 17 голов и 2 результативные передачи. Тройку лидеров замкнули форвард "Ингульца" Ника Ситчинава – 17 голов и нападающий "Николаева" Вадим Яворский – 15 голов+2 ассиста.

В последнем туре "Волынь" уступила на выезде "Минаю" 1:0. Команда из Закарпатья стала лидером Первой лиги и повысилась в классе. Единственный гол в матче забил экс-игрок "Карпат" Андрей Ткачук.