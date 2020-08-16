Півзахисник "Волині"Денис Кожанов вирішив покинути луцький клуб. Футболіста не проти бачити у своїй команді львівський "Рух".

Денис Кожанов вирішив покинути "Волинь", повідомляє Footboom. Тепер півзахисник може стати підсиленням для інших клубів. Начебто на гравця вже полює "Рух" та хоче бачити Кожанова у своєму складі.

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Сам футболіст ж нещодавно заявив, що йде з "Волині" через те, що Андрій Тлумак, який і запрошував гравця, вже покинув пост головного наставника луцької команди.

Новачок УПЛ планує підписати 33-річного хавбека на правах вільного агента на один сезон.

У цьому сезоні Кожанов став найкращим бомбардиром та асистентом Першої ліги. Але такий хороший показник не допоміг його "Волині" підвищитись у класі.

За два сезони в Луцьку Кожанов забив 34 м'ячі в 57 матчах. Футболіст відомий за виступами у "Шахтарі", де не зумів закріпитись, "Севастополі", "Іллічівці" (тепер – "Маріуполь") та "Карпатах". У складі останнього він провів найкращий відрізок своєї кар'єри та був одним із лідерів "левів", зігравши у матчах Ліги Європи.

Додамо, що за підсумками цього сезону львівський "Рух" вперше у історії клубу вийшов в УПЛ. В останньому турі розіграшу чемпіонату львів'яни розгромили "Авангард" 4:0. Голами відзначились Кухаревич, Климчук, Кондраков та Брікнер.