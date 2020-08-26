Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинула турнир в Нью-Йорке. Украинка уступила опытной японке Наоми Осаке.

Украинская теннисистка завершила борьбу на турнире Western&Southern Open, который в этом году перенесли из Цинциннати. Ястремская, которая получила травму в начале соревнований, не устояла перед опытной соперницей в двух сетах. Матч длился 1 час и 10 минут, информирует 24 канал.

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Даяна Ястремская (Украина) – Наоми Осака (Япония) 0:2 (3:6, 1:6)

Ястремская не могла противостоять японке на все 100%. Хотя в начале встречи обе теннисистки обменялись геймами, но Осака контролировала ход поединка. Осака взяла инициативу в свои руки, взяла брейк и довела счет до 1:4 в свою пользу. Взяв свою подачу "под ноль", Ястремская попыталась спасти сет, но Осака не потеряла контроль над игрой и уверенно выиграла сет со счетом 3:6.

Во втором сете японка повела 2:0, хотя Ястремской удалось отыграть один гейм, но он стал первым и последним в этой встрече для Дайаны. Осака снова добавила и взяла четыре гейма подряд.

Японка отдала украинке только 4 партии за весь поединок.

Непонятно, успеет ли Даяна Ястремская полноценно восстановиться к US Open, которая при отсутствии Свитолиной будет первой ракеткой с Украины.

В следующем раунде Осака будет соревноваться против эстонки Анетт Контавейт (№20 WTA).

Добавим, что на турнире Ястремская уже побеждала Винус Уильямс и Бернарду Перу. В поединке с последней Даяна уже выступала с травмой.

Ястремская – Осака видеообзор матча