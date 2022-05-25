Костюк раскритиковала позицию Джоковича и Надаля, защищающих спортсменов из России
Источник:Reuters
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям российских и белорусских игроков. Украинка Марта Костюк прокомментировала решение.
Костюк: Все больше чувствую безнадежность ситуации
Теннисистка возмущена решением WTA. Она подчеркнула, что мировая теннисная организация не интересуется мнением украинских игроков.
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Около 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA по Уимблдону. Это действительно глупо, поверить не могу, что WTA приняла это решение. Никто не связывался со мной, не интересовался моим мнением. Как будто украинских игроков не существует,
– заявила Костюк.
О молчании теннисных структур, Марта пытается быть голословной.
"Я стараюсь быть как можно громче, но все больше чувствую безнадежность ситуации. Мне только 19 лет, что я могу сказать? Это очень тяжело", – отметила теннисистка.
Также украинка прокомментировала высказывания Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, ранее заявлявшие, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона – несправедливо.
Хочу, чтобы нас поддержали коллеги, поняли всю ситуацию и выступили по некоторым вопросам. Но вы только посмотрите, что сказали Надаль и Джокович? Как мы можем получить поддержку от тура, если лучшие игроки говорят такое,
– отметила представительница Украины.
"Азаренко вообще находится в Совете игроков, принимает решение по Уимблдону, на котором ей запрещено выступить. И она говорит, что у нее нет личного интереса в решении. Даже то, что она участвует в этом процессе, уже бессмысленно", – добавила игрока.
Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона
- Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.
- Мировые теннисные структуры негативно отреагировали на решение.
- В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.
- Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.
- WTA и ATP окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян.
- Организаторы лондонского турнира уже отреагировали на подобные решения ассоциаций. Пресс-служба Уимблдона опубликовала объяснение, в котором четко дают понять, что организаторы стоят на стороне Украины и не изменят свою позицию в отношении россиян и белорусов.