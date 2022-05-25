Костюк раскритиковала позицию Джоковича и Надаля, защищающих спортсменов из России

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям российских и белорусских игроков. Украинка Марта Костюк прокомментировала решение.

Костюк: Все больше чувствую безнадежность ситуации

Теннисистка возмущена решением WTA. Она подчеркнула, что мировая теннисная организация не интересуется мнением украинских игроков.

Читайте також ATP, WTA не замислюються про дискримінацію українців, – Цуренко про позбавлення Вімблдон очок

Около 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA по Уимблдону. Это действительно глупо, поверить не могу, что WTA приняла это решение. Никто не связывался со мной, не интересовался моим мнением. Как будто украинских игроков не существует,

– заявила Костюк.

О молчании теннисных структур, Марта пытается быть голословной.

"Я стараюсь быть как можно громче, но все больше чувствую безнадежность ситуации. Мне только 19 лет, что я могу сказать? Это очень тяжело", – отметила теннисистка.

Также украинка прокомментировала высказывания Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, ранее заявлявшие, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона – несправедливо.

Хочу, чтобы нас поддержали коллеги, поняли всю ситуацию и выступили по некоторым вопросам. Но вы только посмотрите, что сказали Надаль и Джокович? Как мы можем получить поддержку от тура, если лучшие игроки говорят такое,

– отметила представительница Украины.

"Азаренко вообще находится в Совете игроков, принимает решение по Уимблдону, на котором ей запрещено выступить. И она говорит, что у нее нет личного интереса в решении. Даже то, что она участвует в этом процессе, уже бессмысленно", – добавила игрока.

Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона