Цуренко: Уимблдон это вообще без комментариев

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на решение ATP и WTA не начислять зачетные баллы за участие в Уимблдоне.

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Уимблдон это вообще без комментариев. Конечно, я недовольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций. Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах "фэйр-плей" в отношении нас.

– сказала украинская теннисистка.

Ранее отмечалось, что если не будут засчитываться баллы, то теннисисты получат меньший гонорар. Цуренко надеется, что хотя бы эта проблема заставит игроков высказаться по поводу позиции мировых теннисных структур.

"Это решение выглядит так, что остальные игроки должны принести себя в жертву. Сейчас еще посмотрим, если реально на Уимблдоне упадут призовые, то я надеюсь, что недовольство игроков вырастет из-за этого решения", – добавила Леся.

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