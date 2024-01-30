Призовые с Australian Open пошли на доброе дело: Костюк приобрела дроны для украинских воинов

В Мельбурне 28 января закончился Открытый чемпионат Австралии по теннису. На нем успешно выступила Марта Костюк, которая впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam.

Благодаря такому результату украинка побила свой личный рекорд в мировом рейтинге – сейчас она занимает 28 место. Также Марта обогатилась финансово, ее призовые составили около 400 тысяч долларов.

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Теннисистка снова помогла армии

Вторая ракетка Украины часть этих средств потратила на помощь воинам, защищающим родную страну. Об этом стало известно от украинских военнослужащих, которые записали видеообращение теннисистке:

Хотим передать благодарность Марте Костюк за приобретение пяти FPV дронов-камикадзе. Кроме того, хотим поздравить Марту с выходом в четвертьфинал Austalian Open.



Костюк приобрела дроны для военных / Скриншот с инстаграма теннисистки

Отметим, что у Марты Костюк также есть собственный благотворительный фонд, через который она помогает как военным, так и гражданским.

Выступления Марты Костюк на Australian Open