Потужна позиція Костюк

Третя ракетка України з Києва розповіла, що їй не подобається, як спортсмени коментують війну в Україні. Більшість із них просто обирають нейтральну сторону та кажуть слова "Ні війні".

Варто прочитати Жоден тенісист Росії не сказав, що жаліє про те, що їх країна робить з Україною, – Костюк

На думку Марти Костюк, не потрібно бути політиком чи залученим у політику, щоб знати, що насправді відбувається в Україні, хто руйнує українські міста та вбиває мирних жителів.

Тенісистка впевнена, що у цій ситуації не можна приймати нейтральну сторону. 19-річна українка засудила спортсменів, які коротко коментують військові дії в Україні словами "Ні війні". Для Марти, ця відповідь має одразу декілька значень.

"Наприклад, хтось може закінчити війну, якщо здасться. Але це ніколи не було варіантом. З першого дня я знала, що цього не станеться, бо я пережила цей досвід під час революції. Я знала, що люди не захочуть йти в іншому напрямку, у напрямку Росії. Для мене такі заяви не мають сенсу. Вони порожні! Чого ви хочете? Бажаєте, щоб Україна програла? Щоб Росія виграла? Щоб Росія програла?", – розповіла Костюк.

Цікаво. Марта Костюк незадоволена тим, що тенісистів із країни-агресора допустили до змагань. Українка вважає, що атлетів із Росії повинні були зовсім відсторонити від тенісних турнірів, як це зробили в інших видах спорту.

Костюк: Україна ніколи не здасться

Марта впевнена у силі своїх земляків та перемозі України над російською ордою. Костюк запевнила, що її країна ніколи не здасться.

Я готова повторити це сотню разів: Україна ніколи не здасться. Ми можемо програти, хоча особисто я не думаю, що це станеться, але в жодному разі Україна ніколи не здасться. Тому сьогодні, якщо ви кажете "Ні війні", для мене це означає бажання, щоб Україна здалася. Бо Путін ніколи не зупиниться. Всі знають, як він неосудний. Тому ми й боремося. А ось такі заяви, вони мене зачіпають, бо вони безглузді,

– заявила українська тенісистка.

На спілкуванні з журналістами Костюк висловила своє невдоволення поведінкою російських тенісистів під час війни в Україні. Їх наразі хвилює лише тема грошей, які вони не можуть перерахувати.

Важливо. У першому колі Костюк переграла бельгійку Марину Заневську на турнірі в Індіан-Веллсі. Після дебютної звитяги у Каліфорнії українка не стримала сліз.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!